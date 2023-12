Lecture partage 2 Rue du Stade Combrit Catégories d’Évènement: Combrit

Finistère Lecture partage 2 Rue du Stade Combrit, 5 mars 2024, Combrit. Combrit Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 14:30:00

fin : 2024-03-05 . Échange autour des derniers coups de cœur et coups de gueule littéraires.

Ouvert à tous. .

2 Rue du Stade Espace sportif de Croas Ver

Combrit 29120 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-19 par OT Destination Pays Bigouden Sud Détails Catégories d’Évènement: Combrit, Finistère Autres Code postal 29120 Lieu 2 Rue du Stade Adresse 2 Rue du Stade Espace sportif de Croas Ver Ville Combrit Departement Finistère Lieu Ville 2 Rue du Stade Combrit Latitude 47.88395 Longitude -4.15605 latitude longitude 47.88395;-4.15605

2 Rue du Stade Combrit Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/combrit/