Concert de la Sainte Cécile 2 Rue du Stade Barsac, 18 novembre 2023, Barsac.

Barsac,Gironde

La banda de los Gaujos vous invite à fêter La Sainte-Cécile, en l’honneur des musiciens, le samedi 18 novembre, lors de son concert annuel à la salle Bastard.

Avec ses 35 musiciens seniors et juniors, la Banda Los Gaujos explore une grande variété de musiques et d’ambiances : harmonie, jazz, populaire, musiques de films..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

2 Rue du Stade

Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Banda de los Gaujos invites you to celebrate La Sainte-Cécile, in honor of its musicians, on Saturday, November 18, at its annual concert at Salle Bastard.

With its 35 senior and junior musicians, the Banda Los Gaujos explores a wide variety of music and moods: harmony, jazz, popular and film music.

La Banda de los Gaujos le invita a celebrar La Sainte-Cécile, en honor de sus músicos, el sábado 18 de noviembre, en su concierto anual en la Salle Bastard.

Con sus 35 músicos veteranos y jóvenes, la Banda de los Gaujos explora una gran variedad de músicas y ambientes: armonía, jazz, música popular y de cine.

Die Banda de los Gaujos lädt Sie ein, La Sainte-Cécile, zu Ehren der Musiker, am Samstag, den 18. November, bei ihrem Jahreskonzert in der Salle Bastard zu feiern.

Mit ihren 35 älteren und jüngeren Musikern erkundet die Banda Los Gaujos eine große Vielfalt an Musikrichtungen und Stimmungen: Harmonie, Jazz, Volksmusik, Filmmusik.

Mise à jour le 2023-11-04 par OT Cadillac-Podensac