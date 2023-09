Théâtre : « Bonté divine » 2 Rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade, 24 novembre 2023, Saint-Germain-Laprade.

Saint-Germain-Laprade,Haute-Loire

Un prêtre, un rabbin, un imam et un bonze viennent de terminer une conférence interreligieuse. Ils engagent ensuite, entre eux, un débat dans une pièce où ils se retrouvent enfermés. Comment sortir dignement de ce huis clos ?.

2023-11-24 20:30:00

2 Rue du Soleil Levant Centre Culturel

Saint-Germain-Laprade 43700



A priest, a rabbi, an imam and a monk have just finished an interfaith conference. They then engage in a debate among themselves in a room where they find themselves locked in. How do they get out of this closed-door situation?

Un sacerdote, un rabino, un imán y un monje acaban de terminar una conferencia interreligiosa. Entablan entonces un debate entre ellos en una sala en la que se encuentran encerrados. ¿Cómo pueden salir dignamente de esta situación a puerta cerrada?

Ein Priester, ein Rabbi, ein Imam und ein Bonze haben gerade eine interreligiöse Konferenz beendet. Anschließend beginnen sie eine Debatte in einem Raum, in dem sie eingeschlossen sind. Wie kann man aus diesem geschlossenen Raum mit Würde herauskommen?

