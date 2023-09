Expositions de Dany et Christian Cless 2 Rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade, 14 novembre 2023, Saint-Germain-Laprade.

Saint-Germain-Laprade,Haute-Loire

Éclectique, de Dany Cless

et

Le pastel dans tous ses états : neige, rivière, vagues et chemins, de Christian Cless..

2023-11-14 fin : 2023-12-15 . .

2 Rue du Soleil Levant Centre Culturel

Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Eclectic, by Dany Cless

and

Le pastel dans tous ses états : neige, rivière, vagues et chemins, by Christian Cless.

Ecléctico, por Dany Cless

y

Le pastel dans tous ses états : neige, rivière, vagues et chemins, de Christian Cless.

Eklektisch, von Dany Cless

und

Pastell in all seinen Zuständen: Schnee, Fluss, Wellen und Wege, von Christian Cless.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay