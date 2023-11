Cinéma : Le règne animal 2 rue du soleil levant Saint-Germain-Laprade, 9 novembre 2023, Saint-Germain-Laprade.

Saint-Germain-Laprade,Haute-Loire

Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforment peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce phénomène mystérieux..

2023-11-09 20:30:00 fin : 2023-11-09 . .

2 rue du soleil levant Centre Culturel

Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



In a world plagued by a wave of mutations that are gradually transforming some humans into animals, François does everything in his power to save his wife, who has been affected by this mysterious phenomenon.

En un mundo presa de una ola de mutaciones que transforman poco a poco a algunos humanos en animales, François hace todo lo posible por salvar a su mujer, afectada por este misterioso fenómeno.

In einer Welt, die von einer Welle von Mutationen heimgesucht wird, die einige Menschen nach und nach in Tiere verwandeln, tut François alles, um seine Frau zu retten, die von diesem mysteriösen Phänomen betroffen ist.

Mise à jour le 2023-10-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay