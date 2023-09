Atelier patisserie 2 Rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saint-Germain-Laprade Atelier patisserie 2 Rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade, 7 novembre 2023, Saint-Germain-Laprade. Saint-Germain-Laprade,Haute-Loire Atelier pâtisserie, avec Eric Deborde : « Macarons ».

Sur inscription..

2023-11-07 19:00:00 fin : 2023-11-07 21:00:00. .

2 Rue du Soleil Levant centre socio-culturel de Saint Germain Laprade

Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Pastry workshop with Eric Deborde: « Macarons ».

Registration required. Taller de pastelería con Eric Deborde: « Macarrones ».

Inscripción obligatoria. Konditoreiworkshop, mit Eric Deborde: « Macarons ».

Nach Anmeldung. Mise à jour le 2023-09-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Saint-Germain-Laprade Autres Lieu 2 Rue du Soleil Levant Adresse 2 Rue du Soleil Levant centre socio-culturel de Saint Germain Laprade Ville Saint-Germain-Laprade Departement Haute-Loire Lieu Ville 2 Rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade latitude longitude 45.036964;3.967872

2 Rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-laprade/