Cinéma : Les chats au Musée 2 rue du soleil levant Saint-Germain-Laprade, 2 novembre 2023, Saint-Germain-Laprade.

Saint-Germain-Laprade,Haute-Loire

Coincé dans un vieux piano qui prend l’eau, le jeune chat Vincent fait équipe avec Maurice la souris afin d’éviter la noyade. Un groupe de marins repêche alors l’instrument et l’envoie dans un musée..

2023-11-02 14:30:00 fin : 2023-11-02 . .

2 rue du soleil levant Centre Culturel

Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Stuck in a leaky old piano, young cat Vincent teams up with Maurice the mouse to save it from drowning. A group of sailors fish out the instrument and send it to a museum.

Atrapado en un viejo piano agujereado, el joven gato Vincent forma equipo con el ratón Maurice para salvarlo de morir ahogado. Unos marineros pescan el instrumento y lo envían a un museo.

Der junge Kater Vincent ist in einem alten, undichten Klavier gefangen und versucht gemeinsam mit der Maus Maurice, das Ertrinken zu verhindern. Eine Gruppe von Seeleuten fischt das Instrument aus dem Wasser und schickt es in ein Museum.

Mise à jour le 2023-10-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay