Echanges autour de la vie et l’oeuvre de Jorge Semprùn et projection du film « Z » de Costa Gavras 2 Rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade, 27 octobre 2023, Saint-Germain-Laprade.

Saint-Germain-Laprade,Haute-Loire

En présence de Patrice Corre, proviseur honoraire du Lycée Henri IV (Paris),

de Julien Guérin, historien et membre du conseil d’administration des Amis

de Jorge Semprún et de Nadia Beaumel présidente du comité d’aide aux

réfugiés de SGL..

2023-10-27 19:30:00 fin : 2023-10-27 . .

2 Rue du Soleil Levant Centre Culturel

Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



In the presence of Patrice Corre, honorary principal of the Lycée Henri IV (Paris),

julien Guérin, historian and member of the Friends board of directors

of Jorge Semprún, and Nadia Beaumel, President of the SGL?s

refugee Aid Committee.

En presencia de Patrice Corre, director honorario del Liceo Henri IV (París),

julien Guérin, historiador y miembro del consejo de administración de los Amigos

de Jorge Semprún y Nadia Beaumel, presidenta del comité de ayuda a los refugiados del SGL

comité de la SGL.

In Anwesenheit von Patrice Corre, Ehrendirektor des Lycée Henri IV (Paris),

von Julien Guérin, Historiker und Mitglied des Verwaltungsrats der Freunde

von Jorge Semprún und Nadia Beaumel, Vorsitzende des Komitees für Flüchtlingshilfe

flüchtlinge von SGL.

Mise à jour le 2023-09-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay