Projection de courts-métrages d’animation 2 Rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade, 26 octobre 2023, Saint-Germain-Laprade.

Saint-Germain-Laprade,Haute-Loire

Venez célébrer le cinéma d’animation sous toutes ses formes et à tout âge avec la projection de films d’animation !.

2023-10-26 16:30:00 fin : 2023-10-26 . .

2 Rue du Soleil Levant Centre Culturel

Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and celebrate animated cinema in all its forms and for all ages with a screening of animated films!

Venga a celebrar el cine de animación en todas sus formas y para todas las edades

Feiern Sie mit der Vorführung von Animationsfilmen den Animationsfilm in all seinen Formen und für jedes Alter!

Mise à jour le 2023-09-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay