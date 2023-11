ATELIER DÉCO « PRÉPARONS NOËL » 2 Rue du Sel Machecoul-Saint-Même Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Machecoul-Saint-Même ATELIER DÉCO « PRÉPARONS NOËL » 2 Rue du Sel Machecoul-Saint-Même, 2 décembre 2023, Machecoul-Saint-Même. Machecoul-Saint-Même,Loire-Atlantique Décoration d’un objet aux couleurs de noël.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:00:00. EUR.

Decorating an object in Christmas colors Decorar un objeto con colores navideños Dekoration eines Objekts in weihnachtlichen Farben

