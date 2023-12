Nuits de la Lecture | sieste poétique et bain sonore 2 Rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx, 20 janvier 2024, Saint-Martin-de-Seignanx.

Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 18:00:00

fin : 2024-01-20 20:00:00

La bibliothèque participe aux Nuits de la Lecture, manifestation nationale organisée par le Centre National du Livre. C’est « le corps » qui sera mis à l’honneur cette année.

L’équipe de la bibliothèque vous invite à un moment de détente pour nous recentrer justement sur notre corps.

Grâce au bain sonore qui débutera la séance, tous vos sens seront en éveil pour goûter au mieux les plus beaux textes sur le corps des plus grands poètes français.

Rendez-vous à 18h à l’espace Gaston Larrieu dans la salle de Lou Bet Adje.

Nombre de places limitées pour garantir le confort des participants.

Sur inscription par téléphone ou en remplissant ce formulaire https://framaforms.org/inscription-nuits-de-la-lecture-a-saint-martin-de-seignanx-1702541421.

EUR.

2 Rue du Seignanx Bibliothèque Gaston Larrieu

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Seignanx