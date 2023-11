Ciné-goûter « Vive Le Vent d’Hiver » 2 rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx, 3 janvier 2024, Saint-Martin-de-Seignanx.

Saint-Martin-de-Seignanx,Landes

Un programme pour les enfants à partir de 3 ans qui réchauffe les cœurs au temps des premiers frimas.

Le vent souffle, les premières neiges font leur apparition et chacun se prépare à accueillir l’hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires auront lieu tout au long de cette saison…

Cinq films courts plébiscités en festivals et réalisés par les nouveaux talents de l’animation européenne vous sont proposés sur une durée de 35min, en partenariat avec la Médiathèque des Landes, et diffusé depuis medialandes.fr (la médiathèque en ligne à la maison).

-Mishou

-Chut… petit ours

-Luce et le rocher

-Le bonhomme de neige

-Une visite surprise

Et pour cloturer le tout, un goûter sera offert pour rester dans l’ambiance et lire des histoires de Noël et d’hiver !

Gratuit – Entrée libre

RDV à 16h..

2024-01-03 fin : 2024-01-03 16:40:00. EUR.

2 rue du Seignanx Bibliothèque – Espace Gaston Larrieu

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



A heart-warming program for children aged 3 and upwards.

The wind blows, the first snows appear and everyone prepares to welcome winter. Unexpected encounters and extraordinary friendships are the order of the day…

In partnership with the Médiathèque des Landes, five festival-acclaimed short films by new talents in European animation will be shown over a 35-minute period on medialandes.fr (the online media library at home).

-Mishou

-Chut… petit ours

-Luce and the rock

-The snowman

-A surprise visit

And to round things off, a snack will be offered to keep you in the spirit and read Christmas and winter stories!

Free admission? Free admission

Meet at 4pm.

Un programa para niños a partir de 3 años que calentará sus corazones con la llegada de las primeras heladas.

Sopla el viento, aparecen las primeras nieves y todo el mundo se prepara para dar la bienvenida al invierno. Encuentros inesperados y amistades extraordinarias tendrán lugar a lo largo de la estación…

En colaboración con la Médiathèque des Landes y emitidos desde medialandes.fr (la mediateca en línea en casa), se proyectarán durante 35 minutos cinco cortometrajes realizados por nuevos talentos de la animación europea y aclamados en festivales.

-Mishou

-Calla… osito

-Luce y la roca

-El muñeco de nieve

-Una visita sorpresa

Y como colofón, habrá una merienda para mantener el espíritu y leer cuentos navideños e invernales

¿Entrada gratuita? Entrada gratuita

Cita a las 16h.

Ein Programm für Kinder ab 3 Jahren, das die Herzen in der Zeit des ersten Frosts erwärmt.

Der Wind weht, der erste Schnee taucht auf und jeder bereitet sich darauf vor, den Winter zu begrüßen. Unerwartete Begegnungen und außergewöhnliche Freundschaften werden im Laufe dieser Jahreszeit stattfinden…

Fünf auf Festivals gefeierte Kurzfilme von neuen Talenten der europäischen Animation werden Ihnen in Partnerschaft mit der Médiathèque des Landes in einer Länge von 35min angeboten und über medialandes.fr (die Online-Mediathek für zu Hause) ausgestrahlt.

-Mishou

-Psst… kleiner Bär

-Luce und der Felsen

-Der Schneemann

-Ein Überraschungsbesuch

Und zum Abschluss gibt es einen kleinen Imbiss, um in Stimmung zu bleiben und Weihnachts- und Wintergeschichten zu lesen!

Der Eintritt ist frei ? Freier Eintritt

Treffpunkt um 16 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Seignanx