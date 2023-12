L’heure du conte « En attendant le Père Noël » 2 rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx, 1 décembre 2023, Saint-Martin-de-Seignanx.

Saint-Martin-de-Seignanx,Landes

Dans le cadre de la semaine de la solidarité (Téléthon), venez en famille (dès 3 ans) pour un moment autour du conte. Et puisque le thème de cette année est « Handicap et inclusion », la traduction simultanée en LSF sera assurée par Equils interprétation.

L’heure du conte « En attendant le Père Noël » sera suivie d’un moment de découverte et de partage autour des livres de Noël de la bibliothèque mais aussi autour d’une boîte de jeux sur le braille et la langue des signes pour sensibiliser aux difficultés que peuvent rencontrer quotidiennement les personnes en situation de handicap visuel ou auditif. Cette boîte de jeux est accompagnée d’une malle de livres sur cette même thématique.

Une urne sera mise à disposition afin d’y glisser votre participation libre.

Animation organisée par la Mairie de Saint-Martin-de-Seignanx.

RDV à 17h..

2 rue du Seignanx Bibliothèque – Espace Gaston Larrieu

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



As part of Solidarity Week (Telethon), bring the whole family (aged 3 and over) for a storytelling experience. And since this year’s theme is « Handicap et inclusion », simultaneous translation into LSF will be provided by Equils interprétation.

The « Waiting for Santa » story hour will be followed by a time of discovery and sharing around the library?s Christmas books, as well as a game box on Braille and sign language to raise awareness of the difficulties that people with visual or hearing disabilities may encounter on a daily basis. The games box is accompanied by a trunk of books on the same theme.

A ballot box will be available for your free participation.

Organized by the Mairie de Saint-Martin-de-Seignanx.

RDV at 5pm.

Como parte de la Semana de la Solidaridad (Teletón), traiga a toda la familia (a partir de 3 años) para vivir una experiencia de cuentacuentos. Y como el tema de este año es « Discapacidad e inclusión », la traducción simultánea al LSF correrá a cargo de Equils interprétation.

El cuentacuentos « Esperando a Papá Noel » irá seguido de un momento de descubrimiento y puesta en común en torno a los libros navideños de la biblioteca, así como de una caja de juegos en braille y lengua de signos para sensibilizar sobre las dificultades que pueden encontrar a diario las personas con discapacidad visual o auditiva. La caja de juegos va acompañada de un baúl de libros sobre el mismo tema.

Habrá una urna a su disposición para que pueda hacer un donativo.

Organizado por el Ayuntamiento de Saint-Martin-de-Seignanx.

Punto de encuentro a las 17.00 h.

Im Rahmen der Woche der Solidarität (Telethon) können Sie mit Ihrer Familie (ab 3 Jahren) einen Moment rund um das Märchen verbringen. Und da das Thema in diesem Jahr « Behinderung und Inklusion » lautet, wird die Simultanübersetzung in LSF von Equils interprétation gewährleistet.

Auf die Märchenstunde « Warten auf den Weihnachtsmann » folgt ein Moment der Entdeckung und des Austauschs rund um die Weihnachtsbücher der Bibliothek, aber auch um eine Spielbox mit Braille- und Gebärdensprache, um auf die Schwierigkeiten aufmerksam zu machen, denen Menschen mit Seh- oder Hörbehinderungen im Alltag begegnen können. Die Spielbox wird von einem Bücherkoffer begleitet, der Bücher zu diesem Thema enthält.

Es wird eine Urne zur Verfügung gestellt, in die Sie Ihren freien Beitrag einwerfen können.

Die Veranstaltung wird vom Rathaus von Saint-Martin-de-Seignanx organisiert.

Treffpunkt um 17 Uhr.

