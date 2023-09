Journée littérature jeunesse 2 rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx, 30 septembre 2023, Saint-Martin-de-Seignanx.

Saint-Martin-de-Seignanx,Landes

La bibliothèque réserve une journée pleine de surprises autour du livre pour les enfants de 4 à 8 ans.

Au programme :

De 10h à 12h et 14h30 à 17h : exposition de livres GÉANTS pour des histoires toutes plus GÉANTES les unes que les autres ! Abécédaires, imagiers, grandes histoires, tous les albums sont à partager sur place pour des petits lecteurs de tous âges. Exposition prêtée par la Médiathèque des Landes (tout public).

De 10h30 à 11h : conte « Sous l’océan ». Il s’en passe des choses sous la mer ! Du Pôle Nord glacé aux îles colorées où il fait toujours beau… (à partir de 4 ans).

De 14h30 à 16h : atelier créatif « Crée ton John Souriceau » avec Lucile Placin, illustratrice de « Coco et le sous-marin »*, qui expliquera comment peindre le plus beau des John Souriceau ! (enfant de 5 à 8 ans, sur inscriptions au 06 28 10 37 52). Dédicace de son album en fin d’atelier..

2 rue du Seignanx Bibliothèque – Espace Gaston Larrieu

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



The library has a day full of surprises around books for children aged 4 to 8.

On the program:

10am to 12pm and 2.30pm to 5pm: an exhibition of GIANT books for stories each more GIANT than the last! Alphabet books, imagiers, tall tales, all the albums can be shared on site, for little readers of all ages. Exhibition on loan from Médiathèque des Landes (general public).

10.30am to 11am: « Sous l?océan » tale. A lot happens under the sea! From the icy North Pole to colorful islands where the weather is always fine… (ages 4 and up).

2:30pm to 4pm: « Create your own John Souriceau » creative workshop with Lucile Placin, illustrator of « Coco et le sous-marin « *, who will explain how to paint the most beautiful John Souriceau! (for children aged 5 to 8, please register on 06 28 10 37 52). Book signing at the end of the workshop.

La biblioteca organiza una jornada llena de sorpresas en torno a los libros para niños de 4 a 8 años.

En el programa:

De 10:00 a 12:00 y de 14:30 a 17:00: una exposición de libros GIGANTES, con historias a cual más GIGANTE Abecedarios, libros imaginarios, cuentos, todos los libros podrán compartirse in situ con los pequeños lectores de todas las edades. Exposición cedida por la Médiathèque des Landes (público en general).

De 10.30 a 11 h: cuento « Bajo el océano ». Bajo el mar pasan muchas cosas Del Polo Norte helado a las islas de colores donde siempre hace buen tiempo… (a partir de 4 años).

De 14.30 a 16.00 h: Taller creativo « Crea tu propio John Souriceau » con Lucile Placin, ilustradora de « Coco et le sous-marin « *, ¡que explicará cómo pintar al más bello John Souriceau! (Niños de 5 a 8 años, inscripción previa en el 06 28 10 37 52). Su álbum será firmado al final del taller.

Die Bibliothek hält einen Tag voller Überraschungen rund um das Buch für Kinder von 4 bis 8 Jahren bereit.

Auf dem Programm stehen:

Von 10.00 bis 12.00 Uhr und 14.30 bis 17.00 Uhr: Ausstellung von GIGANTEN Büchern für Geschichten, eine GIGANTER als die andere! Alphabete, Bilderbücher, große Geschichten – alle Alben können vor Ort mit kleinen Lesern jeden Alters geteilt werden. Die Ausstellung wird von der Médiathèque des Landes ausgeliehen (für alle Altersgruppen).

Von 10:30 bis 11:00 Uhr: Märchen « Sous l’océan » (Unter dem Ozean). Unter dem Meer ist einiges los! Vom eisigen Nordpol bis zu den bunten Inseln, auf denen das Wetter immer schön ist… (ab 4 Jahren).

Von 14:30 bis 16:00 Uhr: Kreativ-Workshop « Kreiere deinen John Souriceau » mit Lucile Placin, Illustratorin von « Coco und das U-Boot « *, die erklärt, wie man den schönsten John Souriceau malt! (Kinder von 5 bis 8 Jahren, Anmeldung erforderlich unter 06 28 10 37 52). Signierung ihres Albums am Ende des Workshops.

