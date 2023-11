MARCHÉ DE NOEL A L’ATELIER D’ISA 2 rue du Ronceray Cornillé-les-Caves, 9 décembre 2023, Cornillé-les-Caves.

Cornillé-les-Caves,Maine-et-Loire

Marché de Noël sur le site troglodyte de l’Atelier d’Isa !.

2023-12-09 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

2 rue du Ronceray

Cornillé-les-Caves 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Christmas market on the troglodyte site of the Atelier d’Isa!

¡Mercado de Navidad en el recinto troglodita del Atelier d’Isa!

Weihnachtsmarkt auf dem Höhlengelände von L’Atelier d’Isa!

Mise à jour le 2023-11-03 par eSPRIT Pays de la Loire