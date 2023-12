Marché de Noël 2 Rue du Romarin Trélissac, 4 décembre 2023, Trélissac.

Trélissac,Dordogne

Vendredi 15 et Samedi 16 Décembre

Marché de Noël

Venez partager un moment convivial en famille et profiter des stands pour trouver le cadeau idéal pour vos proches.

Décorations, bougies, bijoux, accessoires, gourmandises, plantes, fromages…

2 Rue du Romarin à TRÉLISSAC

Contact > Résidence Les Girandières de Trélissac

05 53 09 93 00.

2023-12-15 fin : 2023-12-16

2 Rue du Romarin

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Friday 15th and Saturday 16th December

Christmas Market

Come and share a convivial moment with your family and take advantage of the stalls to find the perfect gift for your loved ones.

Decorations, candles, jewelry, accessories, delicacies, plants, cheeses?

2 Rue du Romarin in TRÉLISSAC

Contact > Residence Les Girandières de Trélissac

05 53 09 93 00

Viernes 15 y sábado 16 de diciembre

Mercado de Navidad

Venga a compartir un momento de convivencia con su familia y aproveche los puestos para encontrar el regalo perfecto para sus seres queridos.

Decoraciones, velas, joyas, accesorios, delicatessen, plantas, quesos..

2 Rue du Romarin en TRÉLISSAC

Contacto > Residencia Les Girandières de Trélissac

05 53 09 93 00

Freitag, 15. und Samstag, 16. Dezember

Weihnachtsmarkt

Verbringen Sie einen gemütlichen Moment mit der Familie und nutzen Sie die Stände, um das ideale Geschenk für Ihre Lieben zu finden.

Dekorationen, Kerzen, Schmuck, Accessoires, Leckereien, Pflanzen, Käse?

2 Rue du Romarin in TRÉLISSAC

Kontakt > Residenz Les Girandières de Trélissac

05 53 09 93 00

