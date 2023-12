Concert du Nouvel An « Fêtes Viennoises » 2 rue du Prieuré Pontorson, 7 janvier 2024, Pontorson.

Pontorson Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07 16:00:00

fin : 2024-01-07

Ce premier rendez-vous de l’année accueille l’orchestre « Exode des Rennes » pour un concert symphonique qui nous transportera dans les célèbres fêtes viennoises. De Brahms à Tchaïkovski et quelques surprises, c’est un moment joyeux et festif proposé par la vingtaine de musiciens de ce jeune ensemble.

Créé en 2018 à l’initiative du chef d’orchestre Pierre Le Tallec, l’Orchestre de chambre rennais « Exode des Rennes » compte jusqu’à vingt-deux jeunes musiciens. L’ensemble réunit autour d’une même culture artistique des étudiants du Conservatoire à rayonnement régional de Rennes ainsi que des musiciens confirmés et professionnels issus des institutions musicales du bassin rennais.

Ce jeune orchestre a pour ambition de casser la barrière artistique trop souvent présente entre les musiques « populaires » et « savantes » du classique. Ouvert au répertoire symphonique le plus exigeant après arrangements et réorchestration, il est aussi l’accompagnateur parfait des opérettes et petits opéras.

L’orchestre revendique une action culturelle riche, innovante afin d’attirer de nouveaux publics qui pourront (re)découvrir l’opérette ou le grand répertoire symphonique.

Le concert sera suivi d’un goûter.

Concert suivi d’un goûter

Inscriptions recommandées à : fondationmsm@gmail.com

Participation libre aux frais..

2 rue du Prieuré ARDEVON

Pontorson 50170 Manche Normandie



Mise à jour le 2023-12-22 par OT MSM Normandie – BIT Genêts