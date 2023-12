« Art et spectacle – Noël au Prieuré du Mont-Saint-Michel » 2 rue du Prieuré Pontorson, 4 décembre 2023, Pontorson.

Pontorson,Manche

Du 8 au 10 décembre la Fondation du Mont-Saint-Michel vous invite à fêter Noël au cours d’un week-end familial Art & Spectacle.

Trois jours, deux expositions, un spectacle et une animation « Ateliers Merveilles ».

– Pour la troisième année consécutive, exposition d’une soixantaine de crèches du monde entier prêtées par des collectionneurs passionnés. Cette année quelques nouveautés comme la crèche des gens du voyage et bien d’autres pièces uniques.

– Exposition de bannières réalisées par l’artisan d’art Isabelle Launay. Des bannières modernes représentant saint Michel, en laine, patchwork et tissus aux couleurs vives et chaleureuses. Un travail d’une beauté exceptionnelle, reflet de la dévotion de l’artiste à l’Archange.

– Dimanche 10 : Ateliers Merveilles. Proposition d’activités manuelles pour les 3 à 12 ans – Exemple : confectionner un ange à mettre dans le sapin.

– Dimanche 10 : Spectacle de marionnettes : L’annonciation « Jésus le bébé qui dérange » suivi d’un goûter.

Date et heures :

Expositions crèches et bannières :

– Vendredi 8 décembre de 14h00 à 17h00

– Samedi 9 décembre de 11h à 17h00

– Dimanche 10 décembre de 11h à 17h00

Ateliers Merveilles :

– Dimanche 10 décembre à 14h00 pour les 3 à 12 ans – atelier manuel pour préparer Noël – 2€/ enfant (inscription obligatoire – Clotilde : 06 74 89 19 22)

Spectacle de Marionnettes + goûter

– Dimanche 10 décembre à 15h30 – Pour toute la famille – Durée : ½ heure

Vente de crèches sur place – www.crechelumière.com.

Vendredi 2023-12-08 fin : 2023-12-10 . .

2 rue du Prieuré ARDEVON

Pontorson 50170 Manche Normandie



From December 8 to 10, the Mont-Saint-Michel Foundation invites you to celebrate Christmas with an Art & Spectacle family weekend.

Three days, two exhibitions, a show and an « Ateliers Merveilles » activity.

– For the third year running, an exhibition of some sixty nativity scenes from around the world, on loan from passionate collectors. New this year: a Traveller crib and many other unique pieces.

– Exhibition of banners made by craftswoman Isabelle Launay. Modern banners depicting Saint Michael, made from wool, patchwork and fabrics in bright, warm colors. A work of exceptional beauty, reflecting the artist?s devotion to the Archangel.

– Sunday 10: Ateliers Merveilles. Handicraft activities for 3 to 12 year-olds ? Example: make an angel to put in the Christmas tree.

– Sunday 10: Puppet show: The Annunciation: « Jesus, the disturbing baby », followed by a snack.

Date and time :

Exhibitions of cribs and banners :

– Friday, December 8, 2:00 pm to 5:00 pm

– Saturday, December 9, 11am to 5pm

– Sunday, December 10 from 11am to 5pm

Wonder Workshops :

– Sunday, December 10 at 2:00 pm for ages 3 to 12 ? manual workshop to prepare for Christmas ? 2?/child (registration required – Clotilde: 06 74 89 19 22)

Puppet show + snack

– Sunday, December 10 at 3:30pm ? For the whole family – Duration: ½ hour

Nativity scenes for sale on site ? www.crechelumière.com

Del 8 al 10 de diciembre, la Fundación Mont-Saint-Michel le invita a celebrar la Navidad con un fin de semana familiar de arte y entretenimiento.

Tres días, dos exposiciones, un espectáculo y « Talleres Maravilla ».

– Por tercer año consecutivo, se expondrán unos sesenta belenes de todo el mundo cedidos por coleccionistas apasionados. Este año habrá algunas novedades, como una cuna viajera y muchas otras piezas únicas.

– Exposición de estandartes realizados por la artesana Isabelle Launay. Estandartes modernos que representan a San Miguel, realizados en lana, patchwork y telas de colores vivos y cálidos. Una obra de excepcional belleza, reflejo de la devoción de la artista por el Arcángel.

– Domingo 10: Talleres Wonder. Actividades manuales para niños de 3 a 12 años Por ejemplo: hacer un ángel para poner en el árbol de Navidad.

– Domingo 10: Espectáculo de marionetas: La Anunciación « Jesús el bebé inquietante » seguido de una merienda.

Fecha y hora :

Exposición de cunas y estandartes :

– Viernes 8 de diciembre de 14:00 a 17:00

– Sábado 9 de diciembre de 11:00 a 17:00

– Domingo 10 de diciembre de 11:00 a 17:00

Talleres Wonder :

– Domingo 10 de diciembre a las 14.00 h para niños de 3 a 12 años ? taller manual para preparar la Navidad ? 2?/niño (inscripción obligatoria ? Clotilde : 06 74 89 19 22)

Espectáculo de marionetas + merienda

– Domingo 10 de diciembre a las 15h30 ? Para toda la familia – Duración: ½ hora

Venta de belenes in situ ? www.crechelumière.com

Vom 8. bis 10. Dezember lädt die Fondation du Mont-Saint-Michel Sie ein, Weihnachten im Rahmen eines Familienwochenendes Kunst & Spektakel zu feiern.

Drei Tage, zwei Ausstellungen, eine Show und eine Animation « Ateliers Merveilles » (Wunder-Workshops).

– Im dritten Jahr in Folge werden rund 60 Krippen aus der ganzen Welt ausgestellt, die von leidenschaftlichen Sammlern ausgeliehen werden. Dieses Jahr gibt es einige Neuheiten wie die Krippe der Fahrenden und viele andere einzigartige Stücke.

– Ausstellung von Bannern, die von der Kunsthandwerkerin Isabelle Launay angefertigt wurden. Moderne Banner, die den Heiligen Michael darstellen, aus Wolle, Patchwork und Stoffen in kräftigen und warmen Farben. Ein Werk von außergewöhnlicher Schönheit, das die Hingabe der Künstlerin an den Erzengel widerspiegelt.

– Sonntag, 10.: Ateliers Merveilles. Angebot an manuellen Aktivitäten für 3- bis 12-Jährige ? Beispiel: Basteln eines Engels, der in den Baum gesteckt werden soll.

– Sonntag 10: Puppentheateraufführung : Die Verkündigung « Jesus, das Baby, das stört » mit anschließendem Imbiss.

Datum und Uhrzeit :

Krippen- und Bannerausstellungen :

– Freitag, 8. Dezember von 14.00 bis 17.00 Uhr

– Samstag, 9. Dezember von 11.00 bis 17.00 Uhr

– Sonntag, 10. Dezember von 11:00 bis 17:00 Uhr

Merveilles-Workshops:

– Sonntag, 10. Dezember, 14.00 Uhr für 3- bis 12-Jährige ? handwerklicher Workshop zur Vorbereitung auf Weihnachten ? 2?/Kind (Anmeldung erforderlich ? Clotilde: 06 74 89 19 22)

Puppentheateraufführung + Imbiss

– Sonntag, 10. Dezember um 15:30 Uhr ? Für die ganze Familie – Dauer: ½ Stunde

Verkauf von Krippenfiguren vor Ort ? www.crechelumière.com

