Bal Trad' avec la Mèche et Octopulse Samedi 28 janvier 2023, 20h30 2, Rue du Pré de la Foire, Villefort (48)

prix libre et conscient

prix libre et conscient

avec La Mèche et Octopulse

Initiation gratuite aux danses traditionnelles 18h30-19h30
Repas partagé en mode auberge espagnole, : apportez une salade ou un dessert ou une tarte (…) à partager et surtout vos couverts… Pas nécessaire d'apporter une boisson, il y aura une buvette sur place
20h30 Bal

source : événement Bal Trad' avec la Mèche et Octopulse publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T20:30:00+01:00

2023-01-29T00:30:00+01:00

