MARCHÉ DE NOËL À CONTIGNÉ 2 rue du Pont Bréon Les Hauts-d’Anjou, 3 décembre 2023, Les Hauts-d'Anjou.

Les Hauts-d’Anjou,Maine-et-Loire

Marché de Noël proposé le dimanche 03 décembre 2023 à le Béguinage à Contigné (Les Hauts d’Anjou)..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

2 rue du Pont Bréon Contigné

Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Christmas market proposed on Sunday 03 December 2023 at le Béguinage in Contigné (Les Hauts d’Anjou).

Mercado de Navidad el domingo 03 diciembre 2023 en el Béguinage en Contigné (Les Hauts d’Anjou).

Weihnachtsmarkt am Sonntag, dem 03. Dezember 2023, im Beginenhof in Contigné (Les Hauts d’Anjou).

Mise à jour le 2023-11-13 par eSPRIT Pays de la Loire