Espace Environnement 08 2 Rue du Parvis Attigny, 12 juillet 2023, Attigny.

Attigny,Ardennes

Espace Environnement 08 est un association qui a pour objectif d’aider les exclus de monde du travail en organisant des actions d’insertion.Pour mener à bien cet objectif, l’association organise des ateliers et des chantiers (espace vert, bâtiment et maraichage) pour redonner du travail aux personnes en difficulté.Vous pouvez retrouver tous les jeudis (de 10h à 17h30), dans les anciens locaux du collège d’Attigny, le fruit du travail de l’association ainsi que divers produits locaux provenant d’autre producteurs ardennais.Tous les produits sont certifiés bio. Vous pouvez aussi vous faire livrer sur Attigny, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. N’hésitez pas à prendre contact..

fin : . .

2 Rue du Parvis

Attigny 08130 Ardennes Grand Est



Espace Environnement 08 is an association whose objective is to help people excluded from the world of work by organizing integration actions.to achieve this objective, the association organizes workshops and work sites (green space, building and market gardening) to give work to people in difficulty.you can find every Thursday (from 10 am to 5:30 pm), in the former premises of the college of Attigny, the fruit of the work of the association as well as various local products coming from other producers of the Ardennes.all the products are certified organic. You can also have them delivered to Attigny, from Monday to Friday from 8:30 am to 5 pm. Do not hesitate to contact us.

Espace Environnement 08 es una asociación cuyo objetivo es ayudar a las personas excluidas del mundo laboral mediante la organización de acciones de inserción.Para lograr este objetivo, la asociación organiza talleres y obras (espacios verdes, construcción y horticultura) para dar trabajo a personas con dificultades.Todos los jueves (de 10 a 17.30 horas), en los antiguos locales del colegio de Attigny, podrá encontrar el fruto del trabajo de la asociación, así como diversos productos locales de otros productores de las Ardenas.Todos los productos tienen certificación ecológica. Todos los productos están certificados como ecológicos. También puede recibirlos en Attigny, de lunes a viernes de 8.30 a 17.00 horas. No dude en ponerse en contacto con nosotros.

Espace Environnement 08 ist ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen, die aus der Arbeitswelt ausgeschlossen sind, durch die Organisation von Eingliederungsmaßnahmen zu helfen.Um dieses Ziel zu erreichen, organisiert der Verein Workshops und Baustellen (Grünflächen, Gebäude und Gemüseanbau), um Menschen in Schwierigkeiten wieder Arbeit zu geben.Sie können jeden Donnerstag (von 10 bis 17.30 Uhr) in den ehemaligen Räumlichkeiten des Collège von Attigny die Früchte der Arbeit des Vereins sowie verschiedene lokale Produkte von anderen Ardenner Produzenten finden.Alle Produkte sind biologisch zertifiziert. Sie können sich Ihre Bestellung auch nach Attigny liefern lassen, und zwar montags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr. Zögern Sie nicht, Kontakt aufzunehmen.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme