Atelier jardin 0 déchet et compostage 2 Rue du Parc national, 64260 Arudy, 14 juin 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Formez-vous aux techniques de jardinage naturel, à la valorisation des biodéchets et sensibilisez-vous aux gestes écologiques du quotidien aux côtés de Maîtres composteurs !

A l’issue de l’atelier, un composteur de 320L et un bio seau de 10L vous seront offerts pour poursuivre vos apprentissages chez vous !

Réservez – Places limitées.

2023-06-14 à ; fin : 2023-06-14 . EUR.

2 Rue du Parc national, 64260 Arudy Espace Laprade

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Learn about natural gardening techniques, biowaste recovery and become aware of the ecological gestures of everyday life with Master Composters!

At the end of the workshop, a 320L composter and a 10L bio bucket will be offered to you to continue your learning at home!

Reserve – Places are limited

¡Aprenda técnicas de jardinería natural, recuperación de biorresiduos y tome conciencia de los gestos ecológicos de la vida cotidiana con la ayuda de los Maestros Composteros!

¡Al final del taller, se te ofrecerá un compostador de 320L y un bio cubo de 10L para que continúes tu aprendizaje en casa!

Reserva ahora – Plazas limitadas

Lernen Sie an der Seite von Kompostmeistern natürliche Gartentechniken, die Verwertung von Bioabfällen und umweltbewusstes Verhalten im Alltag kennen!

Am Ende des Workshops erhalten Sie einen 320-Liter-Komposter und einen 10-Liter-Bioeimer, damit Sie zu Hause weiterlernen können

Reservieren Sie – Begrenzte Plätze

Mise à jour le 2023-05-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées