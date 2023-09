CONCERT – ANTHONY PATERAS SOLO PIANO 2 rue du paradis Metz, 24 septembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Compositeur et performer, Anthony Pateras atteint des textures radicales et hallucinatoires, qui font parfois totalement oublier le piano. Ses performances sont marquées par la répétition hypnotique, la transformation harmonique, la vélocité extrême, le tout dans une énergie incessante.

Anthony Pateras est né à Melbourne en 1979. Il a appris la composition à l’Université de Monash à Melbourne où il obtient le ‘Master of Arts’ en 2002, ainsi que le diplôme de composition de l’Université en 2008. Sa musique a été jouée par l’Orchestre Philharmonique de Los Angeles, dirigé par Brett Dean, l’Orchestre Chambre de l’Australie (Speak Percussion), dirigé par Eugene Ughetti, l’Ensemble Phoenix, Le Kitchen Orchestra Stavanger, l’Ensemble Hiatus, les Percussions de l’Orchestre Philharmonique de Bâle, Erkki Veltheim, l’Orchestre Symphonique de Melbourne dirigé par Markus Stenz, et l’Ensemble Intégrales et Vanessa Tomlinson, entre autres…

Il a joué avec et dirigé plusieurs groupes, notamment le trio Pateras / Baxter / Brown et le duo PIVIXKI (duo piano / batterie de « Piano-Grindcore ») déjà diffusés à Metz avec Fragment.. Tout public

Dimanche 2023-09-24 17:00:00 fin : 2023-09-24 18:00:00. 10 EUR.

2 rue du paradis Conservatoire Gabriel Pierné

Metz 57000 Moselle Grand Est



Composer and performer Anthony Pateras achieves radical, hallucinatory textures that sometimes make you forget the piano altogether. His performances are marked by hypnotic repetition, harmonic transformation and extreme velocity, all wrapped up in a relentless energy.

Anthony Pateras was born in Melbourne in 1979. He studied composition at Monash University in Melbourne, where he was awarded the ?Master of Arts? in 2002, as well as the University?s Diploma in Composition in 2008. His music has been performed by the Los Angeles Philharmonic Orchestra, conducted by Brett Dean, the Australian Chamber Orchestra (Speak Percussion), conducted by Eugene Ughetti, Ensemble Phoenix, Le Kitchen Orchestra Stavanger, Ensemble Hiatus, the Basel Philharmonic Orchestra Percussions, Erkki Veltheim, the Melbourne Symphony Orchestra conducted by Markus Stenz, and Ensemble Intégrales and Vanessa Tomlinson, among others?

He has played with and conducted several groups, including the Pateras / Baxter / Brown trio and the PIVIXKI duo (piano / drums duo from « Piano-Grindcore »), already broadcast in Metz with Fragment.

El compositor e intérprete Anthony Pateras consigue texturas radicales y alucinantes que a veces hacen olvidar por completo el piano. Sus interpretaciones están marcadas por la repetición hipnótica, la transformación armónica y la velocidad extrema, todo ello envuelto en una energía implacable.

Anthony Pateras nació en Melbourne en 1979. Estudió composición en la Universidad Monash de Melbourne, donde obtuvo el Master of Arts en 2002, así como el Diploma Universitario en Composición en 2008. Su música ha sido interpretada por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles dirigida por Brett Dean, la Orquesta de Cámara Australiana (Speak Percussion) dirigida por Eugene Ughetti, el Phoenix Ensemble, la Kitchen Orchestra Stavanger, el Hiatus Ensemble, la Basel Philharmonic Orchestra Percussion, Erkki Veltheim, la Orquesta Sinfónica de Melbourne dirigida por Markus Stenz, y el Intégrales Ensemble y Vanessa Tomlinson, entre otros?

Ha tocado y dirigido varios grupos, entre ellos el trío Pateras / Baxter / Brown y el dúo PIVIXKI (dúo de piano y batería al estilo « Piano-Grindcore »), que ya actuó en Metz con Fragment.

Als Komponist und Performer erreicht Anthony Pateras radikale und halluzinatorische Texturen, die das Klavier manchmal völlig vergessen lassen. Seine Auftritte sind geprägt von hypnotischer Wiederholung, harmonischer Transformation und extremer Anschlagsstärke, alles in unaufhörlicher Energie.

Anthony Pateras wurde 1979 in Melbourne geboren. Er studierte Komposition an der Monash University in Melbourne, wo er 2002 den Master of Arts und 2008 das Diplom in Komposition erhielt. Seine Musik wurde unter anderem vom Los Angeles Philharmonic Orchestra unter Brett Dean, dem Australian Chamber Orchestra (Speak Percussion) unter Eugene Ughetti, dem Ensemble Phoenix, dem Kitchen Orchestra Stavanger, dem Ensemble Hiatus, den Percussionisten des Philharmonischen Orchesters Basel, Erkki Veltheim, dem Melbourne Symphony Orchestra unter Markus Stenz und dem Ensemble Intégrales und Vanessa Tomlinson gespielt

Er hat mit mehreren Bands gespielt und sie geleitet, darunter das Trio Pateras / Baxter / Brown und das Duo PIVIXKI (Piano-Grindcore-Duo), das bereits in Metz mit Fragment aufgetreten ist.

