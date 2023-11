MARCHÉ DE NOËL 2 rue du pâquis Chauvoncourt, 3 décembre 2023, Chauvoncourt.

Chauvoncourt,Meuse

Organisé par l’AFL de Chauvoncourt. Petite restauration le midi, huitres, foie gras, pâtés, vin chaud, crêpes.

Exposants : 5 € la table dans une salle couverte, chauffée. Possibilité d’exposer dehors. Réservation : 06 37 82 24 91

Accès adapté aux personnes à mobilité réduite.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 09:00:00 fin : 2023-12-03 20:00:00. 0 EUR.

2 rue du pâquis Salle des Fêtes

Chauvoncourt 55300 Meuse Grand Est



Organized by AFL Chauvoncourt. Light refreshments at lunchtime: oysters, foie gras, pâtés, mulled wine, crêpes.

Exhibitors: 5? per table in a covered, heated hall. Outdoor exhibits possible. Reservations: 06 37 82 24 91

Access adapted for people with reduced mobility.

Organizado por la AFL de Chauvoncourt. Aperitivos al mediodía, ostras, foie gras, patés, vino caliente, crêpes.

Expositores: 5? por mesa en una sala cubierta y climatizada. Posibilidad de exponer en el exterior. Reservas: 06 37 82 24 91

Acceso adaptado para personas con movilidad reducida.

Organisiert von der AFL von Chauvoncourt. Kleine Restauration am Mittag, Austern, Gänseleberpastete, Pasteten, Glühwein, Crêpes.

Aussteller: 5 ? pro Tisch in einem überdachten, beheizten Saal. Es besteht die Möglichkeit, draußen auszustellen. Reservierung: 06 37 82 24 91

Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität angepasst.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT COEUR DE LORRAINE