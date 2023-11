BEAUJOLAIS NOUVEAU 2 rue du pâquis Chauvoncourt, 18 novembre 2023, Chauvoncourt.

Chauvoncourt,Meuse

Soirée organisée par l’AFL de Chauvoncourt pour déguster le Beaujolais nouveau.

Sur réservation. Date limite de réservation : 15 novembre 2023.. Adultes

Samedi 2023-11-18 20:00:00 fin : 2023-11-18 . .

2 rue du pâquis Salle des Fêtes

Chauvoncourt 55300 Meuse Grand Est



An evening organized by the Chauvoncourt AFL to taste Beaujolais nouveau.

Reservations required. Reservation deadline: November 15, 2023.

Velada organizada por la AFL de Chauvoncourt para degustar el Beaujolais Nouveau.

Reserva obligatoria. Fecha límite de reserva: 15 de noviembre de 2023.

Von der AFL Chauvoncourt organisierter Abend zur Verkostung des neuen Beaujolais.

Nur mit vorheriger Reservierung. Reservierungsfrist: 15. November 2023.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT COEUR DE LORRAINE