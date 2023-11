THÉ DANSANT 2 rue du Neufeld Farébersviller, 26 novembre 2023, Farébersviller.

Farébersviller,Moselle

Thé dansant organisé par le club épargne Le Lorrain et animé par les Winds.. Adultes

Dimanche 2023-11-26 14:30:00 fin : 2023-11-26 . 6 EUR.

2 rue du Neufeld Centre François Rabelais

Farébersviller 57450 Moselle Grand Est



Tea dance organized by the Le Lorrain savings club and hosted by the Winds.

Baile del té organizado por el club de ahorro Le Lorrain y presentado por Les Winds.

Thé dansant, organisiert vom Sparclub Le Lorrain und musikalisch umrahmt von den Winds.

