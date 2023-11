GRAND THÉ DANSANT 2 rue du Neufeld Farébersviller, 5 novembre 2023, Farébersviller.

Farébersviller,Moselle

La Confrérie de la Prune et de la Quetsche Lorraines de Farébersviller organise un grand thé dansant au Centre François Rabelais de Farébersviller. Ouverture des portes dès 14H. L’ Orchestre Jacky Mélody vous fera danser toute l’après-midi sur des valses, tango, madison, rock …. Sur place vous retrouverez un point restauration avec du café, des gâteaux, des boissons et un barbecue ou des casses croûtes (en fonction de la météo). Venez nombreux, bonne humeur garantie !. Tout public

Dimanche 2023-11-05 14:30:00 fin : 2023-11-05 19:00:00. 6 EUR.

2 rue du Neufeld Centre François Rabelais

Farébersviller 57450 Moselle Grand Est



The Confrérie de la Prune et de la Quetsche Lorraines de Farébersviller is organizing a large tea dance at the Centre François Rabelais in Farébersviller. Doors open at 2pm. The Jacky Mélody Orchestra will keep you dancing all afternoon to waltzes, tango, madison, rock? There’s also a refreshment area with coffee, cakes and drinks, and a barbecue or snack bar (weather permitting). We look forward to seeing you there!

La Confrérie de la Prune et de la Quetsche Lorraines de Farébersviller organiza un gran baile del té en el Centro François Rabelais de Farébersviller. Apertura de puertas a las 14.00 h. La orquesta Jacky Mélody le hará bailar toda la tarde al ritmo de valses, tango, madison, rock y mucho más. En el lugar, encontrará un punto de restauración con café, pasteles, bebidas y una barbacoa o tentempié (según el tiempo que haga). ¡Te esperamos!

Die Bruderschaft der « Prune et de la Quetsche Lorraines » von Farébersviller organisiert einen großen Tanztee im Centre François Rabelais in Farébersviller. Die Türen werden ab 14 Uhr geöffnet. Das Orchester Jacky Mélody wird Sie den ganzen Nachmittag zu Walzer, Tango, Madison und Rock tanzen lassen. Vor Ort gibt es einen Imbissstand mit Kaffee, Kuchen, Getränken und einem Grill oder Croissants (je nach Wetterlage). Kommen Sie zahlreich, gute Laune ist garantiert!

Mise à jour le 2023-10-24 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH