THÉ DANSANT 2 rue du Neufeld Farébersviller, 8 octobre 2023, Farébersviller.

Farébersviller,Moselle

Organisé par la Confrérie de la Prune et de la Quetsche Lorraine de Farébersviller et animé par l’orchestre Bergtal Echo qui vous fera danser sur de la valse, du tango, du madison, de la marche, du rock …. Sur place vous retrouverez un point restauration avec du café, des gâteaux, des boissons et des casses croutes. Venez nombreux, bonne humeur garantie !. Tout public

Dimanche 2023-10-08 14:30:00 fin : 2023-10-08 19:30:00. 6 EUR.

2 rue du Neufeld Centre François Rabelais

Farébersviller 57450 Moselle Grand Est



Organized by the Confrérie de la Prune et de la Quetsche Lorraine de Farébersviller, the event will be hosted by the Bergtal Echo orchestra, who will get you dancing to waltz, tango, madison, march, rock? On site, you’ll find a refreshment area serving coffee, cakes, drinks and snacks. Come one, come all – good spirits guaranteed!

Organizado por la Confrérie de la Prune et de la Quetsche Lorraine de Farébersviller y con la participación de la orquesta Bergtal Echo, que le hará bailar vals, tango, madison, marcha, rock y mucho más. Habrá un punto de avituallamiento con café, pasteles, bebidas y aperitivos. Le esperamos

Organisiert von der Confrérie de la Prune et de la Quetsche Lorraine de Farébersviller und musikalisch umrahmt vom Orchester Bergtal Echo, das Sie zu Walzer, Tango, Madison, Marsch und Rock tanzen lässt? Vor Ort finden Sie einen Imbissstand mit Kaffee, Kuchen, Getränken und Snacks. Kommen Sie zahlreich, gute Laune ist garantiert!

Mise à jour le 2023-09-19 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH