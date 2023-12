Les ateliers gratuits du samedi, au Petit Breuilh ! 2 Rue du Musée Vicq-sur-Breuilh, 13 janvier 2024, Vicq-sur-Breuilh.

Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 15:00:00

fin : 2024-01-13

Les ateliers gratuits du samedi, au Petit Breuilh !

Samedi 13 janvier à 15h

Tous les 2èmes samedis du mois, les mondes du livre et de l’art se rencontrent autour de visite contée et d’ateliers pour les familles, à 15h au Musée Cécile Sabourdy puis au Petit Breuilh (en partenariat avec la Maison du Père Castor).

Lecture de contes dans le musée suivis d’un atelier créatif proposé par une médiatrice du musée.

GRATUIT, information et réservation obligatoire auprès du musée au 05 55 00 67 76 ou via contact@museejardins-sabourdy.fr (jauge limitée).

2 Rue du Musée

Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par OT Briance Sud Haute-Vienne