Halloween au Musée Cécile Sabourdy 2 Rue du Musée Vicq-sur-Breuilh, 31 octobre 2023, Vicq-sur-Breuilh.

Vicq-sur-Breuilh,Haute-Vienne

Les fantômes du bateau renversé (3 > 17 ans, 8€/enfant)

Mardi 31 octobre & mercredi 1er novembre

Créneaux : 10h, 14h, 16h (Enquête contée + atelier : durée 1h45)

Enquête contée : prépare-toi à trembler avec une enquête contée qui t’emmènera dans les tréfonds de l’océan où errent fantômes et âmes perdus… Ils sont là, ils observent dans l’ombre ou la lumière, mais comment sont-ils arrivés là ? Et surtout, que veulent-ils ? Un trésor peut être ?

Atelier : découvre la technique ancestrale du Gyotaku pour garder la trace de tes aventures maritimes. Réalise l’empreinte d’un poisson en porcelaine sur du papier de riz, en utilisant de l’encre (animation imaginée par l’artiste céramiste Shuling Liu).

Sur réservation !

05 55 00 67 73, contact@museejardins-sabourdy.fr ou via les réseaux sociaux.

2023-10-31 fin : 2023-10-31

2 Rue du Musée

Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Les fantômes du bateau renversé (3 > 17 years, 8?/child)

Tuesday, October 31st & Wednesday, November 1st

Slots: 10am, 2pm, 4pm (Storytelling + workshop: duration 1h45)

Storytelling investigation: get ready to tremble with a storytelling investigation that will take you into the depths of the ocean, where ghosts and lost souls roam… They’re there, watching from the shadows or the light, but how did they get there? And above all, what do they want? Treasure, perhaps?

Workshop: discover the ancestral technique of Gyotaku to keep track of your maritime adventures. Make an imprint of a porcelain fish on rice paper, using ink (animation imagined by ceramic artist Shuling Liu).

Please reserve in advance!

Places are limited!

05 55 00 67 73, contact@museejardins-sabourdy.fr or via social networks

Los fantasmas del barco al revés (3 > 17 años, 8 euros/niño)

Martes 31 de octubre y miércoles 1 de noviembre

Horarios: 10h, 14h, 16h (Cuentacuentos + taller: duración 1h45)

Investigación cuentacuentos: prepárate para temblar con una investigación cuentacuentos que te llevará a las profundidades del océano, donde vagan los fantasmas y las almas perdidas… Están ahí, observando desde las sombras o la luz, pero ¿cómo han llegado hasta allí? Y, sobre todo, ¿qué quieren? ¿Un tesoro, quizás?

Taller: descubra la antigua técnica del Gyotaku para dejar constancia de sus aventuras marítimas. Realice una impresión de un pez de porcelana sobre papel de arroz, utilizando tinta (creada por la artista cerámica Shuling Liu).

Se requiere reserva previa

Plazas limitadas

05 55 00 67 73, contact@museejardins-sabourdy.fr o a través de las redes sociales

Die Geister des umgekippten Schiffes (3 > 17 Jahre, 8?/Kind)

Dienstag, 31. Oktober & Mittwoch, 1. November

Zeitfenster: 10 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr (Erzählte Untersuchung + Workshop: Dauer 1 Stunde 45 Minuten)

Erzählte Untersuchung: Bereite dich darauf vor, mit einer erzählten Untersuchung zu zittern, die dich in die Tiefen des Ozeans führt, wo Geister und verlorene Seelen umherirren… Sie sind da, sie beobachten im Schatten oder im Licht, aber wie sind sie hierher gekommen? Und vor allem, was wollen sie? Vielleicht einen Schatz?

Workshop: Entdecke die uralte Technik des Gyotaku, um deine Seeabenteuer festzuhalten. Stelle den Abdruck eines Porzellanfisches auf Reispapier her, indem du Tinte verwendest (Animation, die von der Keramikkünstlerin Shuling Liu erdacht wurde).

Nur mit Voranmeldung!

Nur mit Reservierung, die Plätze sind begrenzt!

05 55 00 67 73, contact@museejardins-sabourdy.fr oder über die sozialen Netzwerke

