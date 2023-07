Festival SACHO GALIERO avec le Musée & Jardins Cécile Sabourdy 2 Rue du Musée Vicq-sur-Breuilh, 27 août 2023, Vicq-sur-Breuilh.

Vicq-sur-Breuilh,Haute-Vienne

festival de musique actuelle, ateliers, expositions. Sacho x Sabourdy dans les jardins du Musée Cécile Sabourdy (festival de musique actuelle, ateliers, expositions…), pass 3 jours festival Sacho ou 3.50€/5.50€).

2023-08-27 fin : 2023-08-27 18:00:00. EUR.

2 Rue du Musée

Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



contemporary music festival, workshops, exhibitions. Sacho x Sabourdy in the gardens of the Cécile Sabourdy Museum (contemporary music festival, workshops, exhibitions, etc.), 3-day Sacho festival pass or 3.50?/5.50?)

festival de música contemporánea, talleres, exposiciones. Sacho x Sabourdy en los jardines del Museo Cécile Sabourdy (festival de música contemporánea, talleres, exposiciones, etc.), abono de 3 días para el festival Sacho o 3,50?/5,50?)

festival für aktuelle Musik, Workshops, Ausstellungen. Sacho x Sabourdy in den Gärten des Museums Cécile Sabourdy (Festival für aktuelle Musik, Workshops, Ausstellungen?), 3-Tages-Pass für das Sacho-Festival oder 3.50?/5.50?)

Mise à jour le 2023-07-10 par OT Briance Sud Haute-Vienne