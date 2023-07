Spectacle Des pas, des signes, des sons Musée & Jardins Cécile Sabourdy 2 Rue du Musée Vicq-sur-Breuilh Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Vicq-sur-Breuilh Spectacle Des pas, des signes, des sons Musée & Jardins Cécile Sabourdy 2 Rue du Musée Vicq-sur-Breuilh, 26 août 2023, Vicq-sur-Breuilh. Vicq-sur-Breuilh,Haute-Vienne Spectacle, Des pas, des signes, des sons, Cie Théâtre Aurora Illusia et Cie Le Grand Atelier (gratuit, sur réservation).

2023-08-26 fin : 2023-08-26 . EUR.

2 Rue du Musée

Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Show, Des pas, des signes, des sons, Cie Théâtre Aurora Illusia and Cie Le Grand Atelier (free, reservation required) Espectáculo, Des pas, des signes, des sons, Cie Théâtre Aurora Illusia y Cie Le Grand Atelier (gratuito, reserva obligatoria) Schauspiel, Des pas, des signes, des sons, Cie Théâtre Aurora Illusia und Cie Le Grand Atelier (kostenlos, mit Reservierung) Mise à jour le 2023-07-10 par OT Briance Sud Haute-Vienne Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Vicq-sur-Breuilh Autres Lieu 2 Rue du Musée Adresse 2 Rue du Musée Ville Vicq-sur-Breuilh Departement Haute-Vienne Lieu Ville 2 Rue du Musée Vicq-sur-Breuilh

2 Rue du Musée Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vicq-sur-breuilh/