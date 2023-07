cirque dans les jardins « Happiness » (acrobatie) dans les jardins du Musée Cécile Sabourdy 2 Rue du Musée Vicq-sur-Breuilh, 13 août 2023, Vicq-sur-Breuilh.

Vicq-sur-Breuilh,Haute-Vienne

Cirque dans les jardins « Happiness » (acrobatie), en partenariat avec Le Sirque de Nexon (gratuit, sur réservation).

2023-08-13 fin : 2023-08-13 . EUR.

2 Rue du Musée

Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Happiness » circus in the gardens (acrobatics), in partnership with Le Sirque de Nexon (free, reservation required)

Circo « Happiness » en los jardines (acrobacias), en colaboración con Le Sirque de Nexon (gratuito, previa reserva)

Zirkus in den Gärten « Happiness » (Akrobatik), in Zusammenarbeit mit Le Sirque de Nexon (kostenlos, mit Reservierung)

Mise à jour le 2023-07-10 par OT Briance Sud Haute-Vienne