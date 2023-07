concert au Musée & jardins Cécile Sabourdy 2 Rue du Musée Vicq-sur-Breuilh, 13 août 2023, Vicq-sur-Breuilh.

Vicq-sur-Breuilh,Haute-Vienne

concert de l’Orchestre de Chambre de la Nouvelle Europe (12€/18€, sur réservation)

Précédé d’une causerie avec Nicolas Krauze et de la répétition en public (gratuit).

2023-08-13 fin : 2023-08-13 . EUR.

2 Rue du Musée

Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



concert by the Chamber Orchestra of New Europe (12?/18?, by prior arrangement)

Preceded by a talk with Nicolas Krauze and an open rehearsal (free)

concierto de la Orquesta de Cámara de la Nueva Europa (12?/18?, con cita previa)

Precedido de una charla con Nicolas Krauze y un ensayo abierto (gratuito)

konzert des New Europe Chamber Orchestra (12./18., mit Reservierung)

Vor einem Gespräch mit Nicolas Krauze und einer öffentlichen Probe (kostenlos)

