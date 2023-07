spectacle musical dans les jardins du Musée Cécile Sabourdy 2 Rue du Musée Vicq-sur-Breuilh, 27 juillet 2023, Vicq-sur-Breuilh.

Vicq-sur-Breuilh,Haute-Vienne

Spectacle musical dans les jardins, Cie Itinéraire Bis (François et Lise Cailliot).

2023-07-27 fin : 2023-07-27 . EUR.

2 Rue du Musée

Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Musical show in the gardens, Cie Itinéraire Bis (François and Lise Cailliot)

Espectáculo musical en los jardines, Cie Itinéraire Bis (François y Lise Cailliot)

Musikalisches Spektakel in den Gärten, Cie Itinéraire Bis (François und Lise Cailliot)

Mise à jour le 2023-07-10 par OT Briance Sud Haute-Vienne