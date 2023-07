Exposition « Réminiscences – Eva Lallement » 2 Rue du Musée Vicq-sur-Breuilh, 14 juillet 2023, Vicq-sur-Breuilh.

Vicq-sur-Breuilh,Haute-Vienne

« Réminiscences – Eva Lallement », rétrospective d’une aubergiste-peintre hors-normes d’origine juive ! Un projet en partenariat avec le MANAS de LAVAL.

Attention, musée fermé du 1er au 13 juillet, pour montage d’exposition (nous pourrons peut être ouvrir le rez-de-chaussée et les combles plus tôt, mais je ne peux pas vous donner de date).

Les samedis sont désormais gratuits pour tous les habitants des communes de proximité : Vicq-Sur-Breuilh, Pierre Buffière, Magnac-Bourg, Saint-Hilaire Bonneval, Château-Chervix, Meuzac, La Porcherie, Saint-Germain-les-Belles, Saint-Genest-sur-Roselle, Glanges, Saint-Vitte-sur-Briance, Saint-Priest-Ligoure et Janailhac ! Le 1er dimanche de chaque mois devient gratuit pour tous !.

2023-07-14 fin : 2023-10-31 . EUR.

2 Rue du Musée

Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



« Reminiscences – Eva Lallement », a retrospective of an extraordinary Jewish innkeeper-painter! A project in partnership with LAVAL’s MANAS.

Please note that the museum is closed from July 1 to 13, for exhibition assembly (we may be able to open the first floor and attic earlier, but I can’t give you a date).

Saturdays are now free of charge for all residents of the local communes: Vicq-Sur-Breuilh, Pierre Buffière, Magnac-Bourg, Saint-Hilaire Bonneval, Château-Chervix, Meuzac, La Porcherie, Saint-Germain-les-Belles, Saint-Genest-sur-Roselle, Glanges, Saint-Vitte-sur-Briance, Saint-Priest-Ligoure and Janailhac! The 1st Sunday of every month is free for all!

« Reminiscencias – Eva Lallement », ¡una retrospectiva de una extraordinaria posadera-pintora de origen judío! Un proyecto en colaboración con MANAS en LAVAL.

Le informamos de que el museo permanecerá cerrado del 1 al 13 de julio para el montaje de la exposición (es posible que podamos abrir antes la planta baja y el desván, pero no puedo darle una fecha).

Los sábados son gratuitos para todos los habitantes de los municipios de Vicq-Sur-Breuilh, Pierre Buffière, Magnac-Bourg, Saint-Hilaire Bonneval, Château-Chervix, Meuzac, La Porcherie, Saint-Germain-les-Belles, Saint-Genest-sur-Roselle, Glanges, Saint-Vitte-sur-Briance, Saint-Priest-Ligoure y Janailhac El primer domingo de cada mes es gratuito para todos

« Réminiscences – Eva Lallement », Retrospektive einer außergewöhnlichen Gastwirtin und Malerin jüdischer Herkunft! Ein Projekt in Partnerschaft mit dem MANAS in LAVAL.

Achtung, Museum vom 1. bis 13. Juli wegen Ausstellungsaufbau geschlossen (vielleicht können wir das Erdgeschoss und das Dachgeschoss früher öffnen, aber ich kann Ihnen kein Datum nennen).

Die Samstage sind nun für alle Einwohner der umliegenden Gemeinden kostenlos: Vicq-Sur-Breuilh, Pierre Buffière, Magnac-Bourg, Saint-Hilaire Bonneval, Château-Chervix, Meuzac, La Porcherie, Saint-Germain-les-Belles, Saint-Genest-sur-Roselle, Glanges, Saint-Vitte-sur-Briance, Saint-Priest-Ligoure und Janailhac! Der 1. Sonntag im Monat wird für alle kostenlos!

