Visite commentée du retable à Vicq-Sur-Breuilh 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh, 13 janvier 2024, Vicq-sur-Breuilh.

Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13

fin : 2024-01-13

Visite commentée du retable (gratuit)

Samedi 13 janvier 2024

Le musée vous invite à la découverte du retable de l’église de Vicq-sur-Breuilh, dont le tableau a récemment été restauré. Venez célébrer les rois mages et leur histoire, autour d’une visite guidée gratuite !

Sur réservation auprès du musée au 05 55 00 67 76 ou via contact@museejardins-sabourdy.fr.

Visite commentée du retable (gratuit)

Samedi 13 janvier 2024

Le musée vous invite à la découverte du retable de l’église de Vicq-sur-Breuilh, dont le tableau a récemment été restauré. Venez célébrer les rois mages et leur histoire, autour d’une visite guidée gratuite !

Sur réservation auprès du musée au 05 55 00 67 76 ou via contact@museejardins-sabourdy.fr

Visite commentée du retable (gratuit)

Samedi 13 janvier 2024

Le musée vous invite à la découverte du retable de l’église de Vicq-sur-Breuilh, dont le tableau a récemment été restauré. Venez célébrer les rois mages et leur histoire, autour d’une visite guidée gratuite !

Sur réservation auprès du musée au 05 55 00 67 76 ou via contact@museejardins-sabourdy.fr

EUR.

2 rue du musée Cécile Sabourdy Le Bourg

Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par OT Briance Sud Haute-Vienne