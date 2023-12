Atelier de Noël « Petit biscuit » au Musée & Jardins Cécile Sabourdy 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh, 28 décembre 2023, Vicq-sur-Breuilh.

Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28 10:00:00

fin : 2023-12-28 12:00:00

Petit biscuit (à partir de 3 ans)

Fabrication de pâtes à sucre colorées et décor de petits biscuits gourmands..

Petit biscuit (à partir de 3 ans)

Fabrication de pâtes à sucre colorées et décor de petits biscuits gourmands.

Petit biscuit (à partir de 3 ans)

Fabrication de pâtes à sucre colorées et décor de petits biscuits gourmands.

.

2 rue du musée Cécile Sabourdy Le bourg

Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par OT Briance Sud Haute-Vienne