L’art est un jeu très sérieux, Georges Laurent. Georges Laurent, une énigme cubiste ?

Georges LAURENT est un peintre plasticien inconnu du XXe siècle qui a élaboré dans le plus grand secret une œuvre immense. Il creusa le sillon des cubistes à partir desquels il forgea son propre langage et construisit un univers esthétique personnel qui constitue un dépassement de ce courant majeur de l’ère moderne. Plusieurs milliers de tableaux, dessins, collages sont entreposés dans son atelier et pourront bientôt être découverts par le public..

Georges LAURENT is an unknown twentieth-century painter who created an immense body of work in total secrecy. He followed in the footsteps of the Cubists, from whom he forged his own language and built a personal aesthetic universe that went beyond this major movement of the modern era. Several thousand paintings, drawings and collages are stored in his studio and will soon be available to the public.

Georges LAURENT es un desconocido pintor del siglo XX que produjo una inmensa obra en el mayor secreto. Siguió los pasos de los cubistas, a partir de los cuales forjó su propio lenguaje y construyó un universo estético personal que iba más allá de este importante movimiento de la era moderna. En su estudio se conservan varios miles de pinturas, dibujos y collages que pronto estarán a disposición del público.

Georges Laurent ist ein unbekannter Maler des 20. Jahrhunderts, der unter strengster Geheimhaltung ein immenses Werk geschaffen hat. Er trat in die Fußstapfen der Kubisten, aus denen er seine eigene Sprache schmiedete, und baute ein persönliches ästhetisches Universum auf, das eine Überschreitung dieser Hauptströmung der Moderne darstellt. Mehrere tausend Gemälde, Zeichnungen und Collagen befinden sich in seinem Atelier und können bald von der Öffentlichkeit entdeckt werden.

