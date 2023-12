Exposition « L’art est un jeu très sérieux » au Musée & jardins Cécile Sabourdy 2 rue du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh, 9 décembre 2023, Vicq-sur-Breuilh.

Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-09

fin : 2024-03-31

L’art est un jeu très sérieux, Georges Laurent. Georges Laurent, une énigme cubiste ?

Georges LAURENT est un peintre plasticien inconnu du XXe siècle qui a élaboré dans le plus grand secret une œuvre immense. Il creusa le sillon des cubistes à partir desquels il forgea son propre langage et construisit un univers esthétique personnel qui constitue un dépassement de ce courant majeur de l’ère moderne. Plusieurs milliers de tableaux, dessins, collages sont entreposés dans son atelier et pourront bientôt être découverts par le public..



2 rue du Musée Cécile Sabourdy

Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



