Journées européennes du Patrimoine -Visite libre du musée : trois expositions, trois univers, trois mondes 2 rue du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh, 16 septembre 2023, Vicq-sur-Breuilh.

Vicq-sur-Breuilh,Haute-Vienne

Découvrez les 3 expositions lors des Journées européennes du patrimoine :

– « Les Ostensibles, tout ce qui brille », où vous pourrez admirer des reliquaires du XVIIe et XIXe siècle, en collaboration avec l’office de tourisme de Magnac-Bourg et la maison du Père Castor à Meuzac (expositions à voir sur ces sites également ! ).

– « Réminiscences, Eva Lallement » vous présente 80 œuvres d’une peintre-cuisinière à l’univers humble et puissant, en collaboration avec 6 musées de France et 15 prêteurs particuliers.

– « Voyage dans mon coquillage » est une installation par l’artiste-céramiste Shu Ling Liu..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

2 rue du Musée Cécile Sabourdy

Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover 3 exhibitions during the European Heritage Days:

– « Les Ostensibles, tout ce qui brille », where you can admire 17th and 19th century reliquaries, in collaboration with the Magnac-Bourg tourist office and the Maison du Père Castor in Meuzac (exhibitions on these sites too! ).

– « Reminiscences, Eva Lallement » presents 80 works by the humble yet powerful painter-cook, in collaboration with 6 French museums and 15 private lenders.

– « Voyage dans mon coquillage » is an installation by ceramic artist Shu Ling Liu.

Descubra 3 exposiciones durante las Jornadas Europeas del Patrimonio:

– « Les Ostensibles, tout ce qui brille », donde podrá admirar relicarios de los siglos XVII y XIX, en colaboración con la oficina de turismo de Magnac-Bourg y la Maison du Père Castor de Meuzac (¡exposiciones también en estos lugares! ).

– « Reminiscencias, Eva Lallement » presenta 80 obras de una pintora-cocinera con un universo humilde pero poderoso, en colaboración con 6 museos de Francia y 15 prestamistas privados.

– « Voyage dans mon coquillage » es una instalación del artista ceramista Shu Ling Liu.

Entdecken Sie die 3 Ausstellungen während der Europäischen Tage des Kulturerbes :

– « Les Ostensibles, tout ce qui brille », wo Sie Reliquienschreine aus dem 17. und 19. Jahrhundert bewundern können, in Zusammenarbeit mit dem Tourismusbüro von Magnac-Bourg und dem Haus von Père Castor in Meuzac (Ausstellungen auch auf diesen Seiten zu sehen! ).

– « Réminiscences, Eva Lallement » präsentiert Ihnen 80 Werke einer Malerin und Köchin mit einer bescheidenen und kraftvollen Welt, in Zusammenarbeit mit 6 Museen in Frankreich und 15 privaten Leihgebern.

– « Voyage dans mon coquillage » (Reise in meine Muschel) ist eine Installation der Keramikkünstlerin Shu Ling Liu.

Mise à jour le 2023-09-11 par SPL Terres de Limousin