Journées européennes du Patrimoine : « Visite « rurex » : exploration inédite du bourg 2 rue du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh, 16 septembre 2023, Vicq-sur-Breuilh.

Vicq-sur-Breuilh,Haute-Vienne

Découvrez l’histoire du bourg de Vicq-sur-Breuilh à travers les yeux du musée Cécile Sabourdy, installé depuis 2014 en plein cœur du village.

Ce projet culturel ambitieux a permis le sauvetage de l’ancien presbytère datant du XVIIe siècle, qui menaçait de s’écrouler. 9 ans après l’ouverture au public, l’établissement obtient l’appellation « musée de France » par le ministère de la Culture ! Quels autres projets nous réserve le musée dans le futur ? Venez le découvrir en explorant les lieux aux alentours de ce bâtiment à l’architecture étonnante, en compagnie d’une médiatrice.

Au programme de cette visite du patrimoine, l’exploration d’espaces laissés à l’abandon et un voyage dans le temps avec des anecdotes sur le commerce du vin (chais), de café et sur une ferme du XVIIIe en plein cœur du bourg, puis un bon dans le futur avec les projets d’extension du musée..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

2 rue du Musée Cécile Sabourdy

Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover the history of the village of Vicq-sur-Breuilh through the eyes of the Cécile Sabourdy Museum, set up in the heart of the village in 2014.

This ambitious cultural project enabled the rescue of the former 17th-century presbytery, which was in danger of collapsing. 9 years after opening to the public, the establishment was awarded the « Musée de France » designation by the French Ministry of Culture! What other projects does the museum have in store for us in the future? Come and find out as you explore the surroundings of this architecturally stunning building, in the company of a mediator.

The program for this heritage tour includes an exploration of neglected areas and a journey back in time, with anecdotes about the wine trade (wineries), coffee and an 18th-century farmhouse in the heart of the village, followed by a trip into the future with plans to extend the museum.

Descubra la historia del pueblo de Vicq-sur-Breuilh a través de los ojos del Museo Cécile Sabourdy, instalado en el corazón del pueblo en 2014.

Este ambicioso proyecto cultural ha permitido salvar el antiguo presbiterio del siglo XVII, que corría peligro de derrumbarse. 9 años después de su apertura al público, ¡el museo ha recibido el título de « Musée de France » del Ministerio de Cultura francés! ¿Qué otros proyectos nos reserva el museo para el futuro? Descúbralo explorando los alrededores de este edificio arquitectónicamente impresionante, en compañía de un intérprete.

El programa de esta visita patrimonial incluye la exploración de zonas abandonadas y un viaje en el tiempo, con anécdotas sobre el comercio del vino (bodegas), el comercio del café y una granja del siglo XVIII en el corazón del pueblo, seguido de un salto al futuro con los planes de ampliación del museo.

Entdecken Sie die Geschichte der Ortschaft Vicq-sur-Breuilh mit den Augen des Museums Cécile Sabourdy, das seit 2014 im Herzen des Dorfes eingerichtet ist.

Dieses ehrgeizige Kulturprojekt ermöglichte die Rettung des alten Pfarrhauses aus dem 17. Jahrhundert, das einzustürzen drohte. 9 Jahre nach der Eröffnung für die Öffentlichkeit erhielt die Einrichtung vom Kulturministerium die Bezeichnung « Musée de France »! Welche weiteren Projekte hält das Museum in der Zukunft für uns bereit? Finden Sie es heraus, indem Sie mit einer Mediatorin die Umgebung dieses architektonisch erstaunlichen Gebäudes erkunden.

Auf dem Programm stehen die Erkundung verlassener Räume, eine Zeitreise mit Anekdoten über den Weinhandel (Weinkeller), den Kaffeehandel und einen Bauernhof aus dem 18.

Mise à jour le 2023-08-17 par SPL Terres de Limousin