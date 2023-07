Reconstitution de la vie quotidienne des habitants en 1870 2 rue du Moulin Wœrth, 5 août 2023, Wœrth.

Wœrth,Bas-Rhin

[LES HISTORIQUES 1870] Reconstitution d’un bivouac/camp militaire multi-époque (1870, 1914, 1945) et de scènes de la vie quotidienne de l’époque, visite du centre ancien, représentation du Groupe Folklorique et des Musiciens du Cœur, petit marché du terroir et artisans, et une promenade aux flambeaux..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 . 0 EUR.

2 rue du Moulin

Wœrth 67360 Bas-Rhin Grand Est



[LES HISTORIQUES 1870] Reconstruction of a multi-period (1870, 1914, 1945) bivouac/military camp and scenes from daily life at the time, tour of the old town center, performance by the Groupe Folklorique and Musiciens du C?ur, small market of local produce and crafts, and a torchlit walk.

[LES HISTORIQUES 1870] Reconstrucción de un campamento militar de varias épocas (1870, 1914, 1945) y escenas de la vida cotidiana de la época, visita del casco antiguo, actuación del Groupe Folklorique y de los Musiciens du Cœur, pequeño mercado de productos locales y artesanía, paseo con antorchas.

[LES HISTORIQUES 1870] Rekonstruktion eines Biwaks/Militärlagers aus mehreren Epochen (1870, 1914, 1945) und Szenen aus dem damaligen Alltagsleben, Besuch des alten Zentrums, Auftritt der Folkloregruppe und der Musiciens du C?ur, kleiner Markt mit regionalen Produkten und Handwerkern sowie ein Fackelspaziergang.

