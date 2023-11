Marché de Noel au Moulin du Bondonneau 2 rue du Moulin Saint-Antoine-du-Rocher, 17 décembre 2023, Saint-Antoine-du-Rocher.

Saint-Antoine-du-Rocher,Indre-et-Loire

Exposition de créateurs, producteurs, artisans du territoire. Tombola du CCAS. Promenade en calèche. Visite du père noël. Emplacement exposant gratuit. Nous vous attendons nombreux !.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 17:00:00. .

2 rue du Moulin

Saint-Antoine-du-Rocher 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Exhibition of local designers, producers and craftspeople. CCAS raffle. Horse-drawn carriage ride. Santa Claus visit. Free space for exhibitors. We look forward to seeing you there!

Exposición de diseñadores, productores y artesanos locales. Rifa de la CCAS. Paseo en coche de caballos. Visita de Papá Noel. Espacio libre para expositores. ¡Le esperamos!

Ausstellung von Designern, Produzenten und Handwerkern aus der Region. Tombola des CCAS. Spaziergang mit der Pferdekutsche. Besuch des Weihnachtsmanns. Kostenloser Platz für Aussteller. Wir erwarten Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-11-03 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan