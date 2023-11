Portes Ouvertes de Noël 2 rue du Médoc Saint-Estèphe, 9 décembre 2023, Saint-Estèphe.

Saint-Estèphe,Gironde

Le Marquis de Saint-Estèphe et châtellenie de Vertheuil vous ouvre ses portes tout au long du week-end.

Au programme : marché artisanal et produits régionaux, vin chaud, jeux concours, et dégustations gratuites avec possibilité d’achats.

Possibilité de déjeuner sur place (sur réservation avant le 1er décembre)..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

2 rue du Médoc Marquis de Saint-Estèphe

Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Marquis de Saint-Estèphe et châtellenie de Vertheuil opens its doors to you all weekend long.

On the program: craft market and regional products, mulled wine, competitions, and free tastings with opportunity to buy.

Lunch available on site (booking required by December 1).

El Marqués de Saint-Estèphe y el Château de Vertheuil le abrirán sus puertas durante todo el fin de semana.

En el programa: mercado de artesanía y productos regionales, vino caliente, concursos y degustaciones gratuitas con posibilidad de compra.

Almuerzo in situ (previa reserva antes del 1 de diciembre).

Der Marquis de Saint-Estèphe et châtellenie de Vertheuil öffnet das ganze Wochenende über seine Türen für Sie.

Auf dem Programm stehen ein Kunsthandwerksmarkt und regionale Produkte, Glühwein, Gewinnspiele und kostenlose Verkostungen mit Einkaufsmöglichkeit.

Es besteht die Möglichkeit, vor Ort zu Mittag zu essen (Reservierung vor dem 1. Dezember erforderlich).

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Médoc-Vignoble