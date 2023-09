Visite et dégustation avec Apis Mellona 2 rue du Maresc Seignosse, 13 octobre 2023, Seignosse.

Seignosse,Landes

Laurent Cazenave, apiculteur, vous propose de visiter sa miellerie !

Découvrez le monde merveilleux des abeilles lors de cette visite-dégustation : immersion dans le métier d’apiculteur, la vie de l’abeille et son rôle dans la ruche, présentation d’une ruche pédagogique..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 12:00:00. .

2 rue du Maresc Z.A Laubian

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



Laurent Cazenave, beekeeper, invites you to visit his honey house!

Discover the wonderful world of bees during this visit and tasting session: immersion in the beekeeping profession, the life of the bee and its role in the hive, presentation of an educational hive.

Laurent Cazenave, apicultor, le invita a visitar su casa de la miel

Descubra el maravilloso mundo de las abejas durante esta visita y degustación: inmersión en el oficio de apicultor, la vida de la abeja y su papel en la colmena, presentación de una colmena didáctica.

Der Imker Laurent Cazenave lädt Sie ein, seine Honigfabrik zu besichtigen!

Entdecken Sie bei dieser Führung mit Verkostung die wunderbare Welt der Bienen: Tauchen Sie ein in den Beruf des Imkers, das Leben der Biene und ihre Rolle im Bienenstock, Vorstellung eines Lehrbienenstocks.

Mise à jour le 2023-09-23 par OT Seignosse