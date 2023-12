Soirée théâtre en anglais : « Les trois mousquetaires » 2 rue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn, 26 janvier 2024, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26

fin : 2024-01-27

Une fois encore et pour le plaisir de tous, l’équipe de l’association « The 64 players » produira avec enthousiasme « Les trois mousquetaires » dans la langue de Shakespeare : the Musketeers ! (avec sous-titrage en français). Un spectacle décalé selon la plus pure des traditions anglaises…

Première séance : vendredi 26 à 18 h 30.

Deuxième séance : samedi 27 à 17 h..

2 rue du Maréchal Leclerc Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Béarn des Gaves