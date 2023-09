JEP 2023 – Visite de l’église 2 rue du Marché Creuzier-le-Neuf, 17 septembre 2023, Creuzier-le-Neuf.

Creuzier-le-Neuf,Allier

visite commentée par les adhérents de l’association paroissiale. Historique de l’église.

2023-09-17 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

2 rue du Marché Église

Creuzier-le-Neuf 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



guided tour by members of the parish association. History of the church

visita guiada por miembros de la asociación parroquial. Historia de la iglesia

kommentierte Besichtigung durch die Mitglieder des Pfarrvereins. Geschichte der Kirche

Mise à jour le 2023-09-14 par Vichy Destinations