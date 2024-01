CARNAVAL : CAVALCADE INTERNATIONALE 2 rue du Maire Massing Sarreguemines, dimanche 4 février 2024.

Sarreguemines Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-02-04 15:00:00

fin : 2024-02-04 17:30:00

Venez assister à notre cavalcade internationale dans les rues de la ville, qui aura revêtue pour l’occasion ses habits de fêtes aux couleurs de la SCS (Société Carnavalesque Sarreguemines)

Une cinquantaine de chars et troupes de musique venues de France et d’ailleurs défileront dans la joie et la bonne humeur, sous une pluie de confettis et de bonbons.

Le rendez-vous est pris pour découvrir ce qui est l’une des plus grande cavalcade de la région !!!

A noter : Pour des raisons de sécurité, les bombes de serpentins sont interdites lors de cette évènement.Tout public

0 EUR.

2 rue du Maire Massing Rues du Centre Ville

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est scs.sgms@gmail.com



Mise à jour le 2024-01-12 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES