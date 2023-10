EXPOSITION DE PEINTURE – ETIENNE GUÉRINAUD 2 rue du Maire Massing Sarreguemines, 26 octobre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

Etienne Guérinaud est un artiste peintre professionnel inscrit à la maison des artistes de Paris et il possède son numéro de siret, diplômé de la médaille d’Argent en 2010 et de la médaille de Vermeil en 2015.

Il a pris ses premiers cours de peinture avec Michel Duparchy à Sarreguemines, 5 années plus tard, il s’installe dans son atelier et continue son chemin en solo.

Il a commencé avec le pastel sec, qu’il apprécie énormément et également la peinture à l’huile.

Il expose dans toute la France et même à Bruges en Belgique, à Rome en Italie, en Espagne, en Allemagne et en Corse.

Il a été primé à mainte reprise et possède sa côte artistique depuis 2022.

Etienne est ravi de vous rencontrer et de partager de merveilleux moments avec vous.. Tout public

Vendredi 2023-10-26 14:00:00 fin : 2023-10-27 12:00:00. 0 EUR.

2 rue du Maire Massing

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



Etienne Guérinaud is a professional painter registered with the Maison des Artistes in Paris and has his own Siret number. He was awarded the Silver Medal in 2010 and the Vermeil Medal in 2015.

He took his first painting lessons with Michel Duparchy in Sarreguemines, and 5 years later moved into his own studio to continue his solo career.

He began with dry pastel, which he enjoys immensely, and also oil painting.

He exhibits all over France and even in Bruges, Belgium, Rome, Italy, Spain, Germany and Corsica.

He has won numerous awards, and has held his artistic label since 2022.

Etienne is looking forward to meeting you and sharing wonderful moments with you.

Etienne Guérinaud es pintor profesional inscrito en la Maison des Artistes de París y tiene su propio número Siret. Fue galardonado con la Medalla de Plata en 2010 y la Medalla Vermeil en 2015.

Tomó sus primeras clases de pintura con Michel Duparchy en Sarreguemines, y 5 años más tarde montó su propio estudio y continuó su carrera en solitario.

Comenzó con el pastel seco, con el que disfruta enormemente, y también con la pintura al óleo.

Ha expuesto por toda Francia e incluso en Brujas (Bélgica), Roma (Italia), España, Alemania y Córcega.

Ha ganado numerosos premios y posee su sello artístico desde 2022.

Etienne está encantado de conocerle y compartir con usted momentos maravillosos.

Etienne Guérinaud ist ein professioneller Maler, der im Maison des Artistes in Paris eingetragen ist und seine Siret-Nummer besitzt. Er ist 2010 mit der Silbermedaille und 2015 mit der Vermeilmedaille ausgezeichnet worden.

Seine ersten Malstunden nahm er bei Michel Duparchy in Sarreguemines, 5 Jahre später richtete er sich sein eigenes Atelier ein und setzte seinen Weg als Solokünstler fort.

Er begann mit trockenem Pastell, das er sehr schätzt, und auch mit Ölmalerei.

Er stellt in ganz Frankreich und sogar in Brügge in Belgien, Rom in Italien, Spanien, Deutschland und auf Korsika aus.

Er wurde mehrfach ausgezeichnet und besitzt seit 2022 seine Kunstküste.

Etienne freut sich darauf, Sie kennenzulernen und wunderbare Momente mit Ihnen zu teilen.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES